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От 2 до 12 лет тюрьмы: в ВР внесли законопроект о криминале за насилие над медиками

Вторник, 23 марта 2021, 11:14
От 2 до 12 лет тюрьмы: в ВР внесли законопроект о криминале за насилие над медиками

Депутаты Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подали в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено установить уголовную ответственность за угрозу или насилие в отношении медика или фармработников.

Источник: Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Facebook

Прямая речь председателя Комитета Михаила Радуцкого: "Сейчас в Украине в нормативно-правовой базе нет специального состава преступления в случае нападения на медработника или фармацевта. При этом, с начала пандемии случаев немотивированного насилия против работников "скорой" становится все больше".

Детали: Согласно законопроектом, угроза убийством караться лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкого или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет.

Предыстория:

  • В Киеве в начале мая дважды нападали на работников медицинских учреждений, злоумышленников поймали по горячим следам, им сообщили о подозрении, трое - уже арестованы.

Украинская правда
Темы: Верховная Радамедицинакриминал
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