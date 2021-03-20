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Вчені з’ясовують причини утворення тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca

Субота, 20 березня 2021, 05:11
Вчені з’ясовують причини утворення тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca

Дослідники вивчають, що могло спричинити у щонайменше у 18 людей надзвичайно рідкісні тромби в мозку після застосування вакцини AstraZeneca від COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Європейські вчені висунули теорію, згідно з якою вакцина викликає незвичні антитіла в деяких рідкісних випадках; інші дослідники намагаються зрозуміти, чи пов'язані випадки з протизаплідними таблетками.

Проте багато вчених стверджує, що остаточних доказів немає, і незрозуміло, як і чому вакцина AstraZeneca може спричинити проблему, яка відсутня при застосуванні інших вакцин проти коронавірусу.

Більшість рідкісних тромбів крові спостерігалася у жінок, переважно у Європі. В Індії зареєстровано два випадки захворювання.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що попередній огляд припускає, що вакцина не пов'язана зі збільшенням загального ризику утворення тромбів. Але це не виключає зв'язку з рідкісними випадками утворення тромбів у судинах, що відводять кров з мозку, відомим як тромбоз мозкових венозних синусів.

Дослідники з Німеччини та Норвегії, де були зареєстровані деякі випадки захворювання, цього тижня припустили, що вакцина може викликати імунну реакцію, при якій організм виробляє антитіла, здатні призвести до утворення тромбів.

Передісторія:

  • За останні дні 13 держав - майже половина членів ЄС - оголосили, що призупиняють використання вакцини AstraZeneca. Причина цього рішення - розслідування випадків смертей вакцинованих через формування тромбів.
  • Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання.
  • У країнах Європи поновлюють щеплення препаратом AstraZeneca після висновків регулятора ЄС щодо безпечності вакцини від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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