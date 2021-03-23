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"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Вівторок, 23 березня 2021, 11:54
Ракета тікає від погоні: в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Після гучного інциденту із переслідуванням патрульними мотороллера Міністерство внутрішніх справ нагадало власникам мопедів про необхідність реєстрації їхніх транспортних засобів.

Джерело: пресцентр МВС, заступник керівника Департаменту комунікації зі ЗМІ МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Пряма мова: "У зв’язку з останнім інцидентом за участю водія однієї зі служб доставки, який влаштував перегони з поліцією, тим самим наражаючи на небезпеку життя і здоров’я як своє, так і інших законослухняних учасників дорожнього руху, ми ще раз нагадуємо і закликаємо – не порушуйте закон.

Умови дуже прості: зареєструвати придбаний мопед і дотримуватися ПДР. Будь ласка, виконайте їх – і спокійно користуйтеся "двоколісним" без загрози нашкодити собі чи комусь іншому. Сучасні сервісні центри МВС дозволяють вам економити свій час: процедура реєстрації займе якихось кілька годин".

Деталі: Тракало пояснив, що з настанням весни різко зростає кількість громадян, які бажають пересісти на легкі відкриті транспортні засоби. МВС нагадує подробиці процедури їх реєстрації.

 

У разі придбання мопеда для його реєстрації потрібно мати: паспорт, ІПН, документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення, сертифікат відповідності транспортного засобу.

Крім цього водій має надати свій транспортний засіб для безкоштовного експертного огляду (крім нових мопедів).

Також правоохоронці нагадують про необхідність одягати світловідбиваючий одяг та шоломи.

Довідково: Мопеди або скутери (об'ємом до 49,9 куб. см), як й інші транспортні засоби, підлягають обов’язковій державній реєстрації.

Що передувало: 14 березня 2021 року патрульні намагалися безуспішно затримати водія моторолера однієї зі служб швидкої доставки харчування, який порушив правила дорожнього руху.

Відеозапис цього переслідування широко поширився в соцмережах. Хтось критикував дії поліції, хтось сміявся, хтось називав водія мачо на моторолері.

Заступник глави МВС Антон Геращенко закликав служби доставки, що використовують моторолери та велосипеди, не наймати на роботу співробітників, які порушують правила дорожнього руху.

Українська правда

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Теми: автоМВС
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