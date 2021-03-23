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"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Вторник, 23 марта 2021, 12:54

После громкого инцидента с преследованием патрульными мотороллера Министерство внутренних дел напомнило владельцам мопедов о необходимости регистрации их транспортных средств.

Источник: пресс-центр МВД, заместитель руководителя Департамента коммуникации со СМИ МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь: "В связи с последним инцидентом с участием водителя одной из служб доставки, который устроил гонки с полицией, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье как свое, так и других законопослушных участников дорожного движения, мы еще раз напоминаем и призываем - не нарушайте закон.

Условия очень простые: зарегистрировать приобретенный мопед и соблюдать ПДД. Выполните их - и спокойно пользуйтесь "двухколесным" без угрозы навредить себе или кому-то другому. Современные сервисные центры МВД позволяют вам экономить свое время: процедура регистрации займет всего несколько часов".

Детали: Тракало пояснил, что с наступлением весны резко возрастает количество граждан, желающих пересесть на легкие открытые транспортные средства. МВД напоминает подробности процедуры их регистрации.

 

В случае приобретения мопеда для его регистрации нужно иметь: паспорт, ИНН, документы, подтверждающие правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления, сертификат соответствия транспортного средства.

Кроме этого водитель должен предоставить свое транспортное средство для бесплатного экспертного обзора (кроме новых мопедов).

Также правоохранители напоминают о необходимости одевать светоотражающую одежду и шлемы.

Справка: Мопеды или скутеры (объемом до 49,9 куб. см), как и другие транспортные средства, подлежат обязательной государственной регистрации.

Что предшествовало: 14 марта 2021 года патрульные пытались безуспешно задержать водителя мотороллера одной из служб быстрой доставки питания, который нарушил правила дорожного движения.

Видеозапись этого преследования широко распространилась в соцсетях. Кто-то критиковал действия полиции, кто подсмеивался, кто-то называл водителя мачо на мотороллере.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко призвал службы доставки, использующие мотороллеры и велосипеды, не нанимать на работу сотрудников, нарушающих правила дорожного движения.

Украинская правда
Темы: автоМВД


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