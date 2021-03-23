У МОЗ пояснили, коли у "червоній зоні" маску на вулиці можна не носити

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що вимога носити маски у громадських місцях "червоних" зон стосується лише під час недотримання соціальної дистанції.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у МОЗ

Деталі: Джерело пояснило, що вимога носити маски стосується громадських місць у "червоних" зонах за умови, якщо не можна зберегти дистанцію.

Тобто, якщо у парках та вулицях "червоної" зони людина дотримується дистанції з іншими, то від неї не вимагатимуть одягати маску.

Що було раніше: 23 березня Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.

За законом до територій загального користування належать: