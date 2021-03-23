У МОЗ пояснили, коли у "червоній зоні" маску на вулиці можна не носити
Вівторок, 23 березня 2021, 19:36
У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що вимога носити маски у громадських місцях "червоних" зон стосується лише під час недотримання соціальної дистанції.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у МОЗ
Деталі: Джерело пояснило, що вимога носити маски стосується громадських місць у "червоних" зонах за умови, якщо не можна зберегти дистанцію.
Тобто, якщо у парках та вулицях "червоної" зони людина дотримується дистанції з іншими, то від неї не вимагатимуть одягати маску.
Що було раніше: 23 березня Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.
За законом до територій загального користування належать:
- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування.
Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП