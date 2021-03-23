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У МОЗ пояснили, коли у "червоній зоні" маску на вулиці можна не носити

Вівторок, 23 березня 2021, 20:36

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що вимога носити маски у громадських місцях "червоних" зон стосується лише під час недотримання соціальної дистанції.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у МОЗ

Деталі: Джерело пояснило, що вимога носити маски стосується громадських місць у "червоних" зонах за умови, якщо не можна зберегти дистанцію.

Тобто, якщо у парках та вулицях "червоної" зони людина дотримується дистанції з іншими, то від неї не вимагатимуть одягати маску.

Що було раніше: 23 березня Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.

За законом до територій загального користування належать:

  • парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
  • пам'ятки культурної та історичної спадщини;
  • майдани, площі, бульвари, проспекти;
  • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
  • пляжі;
  • кладовища;
  • інші території загального користування.

Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП
Теми: МОЗкарантин


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