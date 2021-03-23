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В Минздраве объяснили, когда в "красной зоне" маску на улице можно не носить

Вторник, 23 марта 2021, 20:36

В Министерстве здравоохранения отметили, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон касается только за несоблюдение социальной дистанции.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Минздраве

Детали: Источник объяснил, что требование носить маски касается общественных мест в "красных" зонах при условии, если нельзя сохранить дистанцию.

То есть, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает дистанцию ​​с другими, то от него не потребуют одевать маску.

Что было раньше: Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.

По закону к территориям общего пользования относятся:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования.

Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП
Темы: Минздравкарантин


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