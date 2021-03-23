В Минздраве объяснили, когда в "красной зоне" маску на улице можно не носить
Вторник, 23 марта 2021, 19:36
В Министерстве здравоохранения отметили, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон касается только за несоблюдение социальной дистанции.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Минздраве
Детали: Источник объяснил, что требование носить маски касается общественных мест в "красных" зонах при условии, если нельзя сохранить дистанцию.
То есть, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает дистанцию с другими, то от него не потребуют одевать маску.
Что было раньше: Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.
По закону к территориям общего пользования относятся:
- парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования.
Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП