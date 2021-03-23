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У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

Вівторок, 23 березня 2021, 14:03
фото: Ельдар Сарахман

Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.

Джерело: постанова Кабміну від 22 березня

Деталі: В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".

За законом України про благоустрій, до територій загального користування належать:

  • парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
  • пам'ятки культурної та історичної спадщини;
  • майдани, площі, бульвари, проспекти;
  • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
  • пляжі;
  • кладовища;
  • інші території загального користування;

Також Кабмін заборонив роботу підвісних канатних доріг.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: карантинлокдаунУкраїнаCovid-2019коронавірус


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