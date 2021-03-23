У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Вівторок, 23 березня 2021, 14:03
Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.
Джерело: постанова Кабміну від 22 березня
Деталі: В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".
За законом України про благоустрій, до територій загального користування належать:
- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування;
Також Кабмін заборонив роботу підвісних канатних доріг.
Передісторія:
- Станом на 23 березня в Україні 8 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.
Українська правда