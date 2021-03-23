Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

Вівторок, 23 березня 2021, 13:03
У червоних зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
фото: Ельдар Сарахман

Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.

Джерело: постанова Кабміну від 22 березня

Деталі: В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".

За законом України про благоустрій, до територій загального користування належать:

  • парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
  • пам'ятки культурної та історичної спадщини;
  • майдани, площі, бульвари, проспекти;
  • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
  • пляжі;
  • кладовища;
  • інші території загального користування;

Також Кабмін заборонив роботу підвісних канатних доріг.

Передісторія: 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинлокдаунУкраїнаCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: