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Путін вакцинувався від COVID-19 — у Кремлі не зізнаються, якою вакциною

Вівторок, 23 березня 2021, 23:30
Путін вакцинувався від COVID-19 — у Кремлі не зізнаються, якою вакциною
ІНТЕРФАКС

Президент РФ Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу – але невідомо, якою саме вакциною.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС, "Медуза", BBC (російська служба)

Деталі: Пєсков заявив, що Путін почувається добре і завтра у нього повноцінний робочий день.

На запитання журналістів на брифінгу, чи покажуть росіянам, як щеплювали Путіна, Пєсков відповів, що їм "доведеться вірити на слово". Зазначається, що Путін відмовився робити щеплення публічно. Пєсков пояснював , що тому не подобається вакцинуватися "під камери" і що Путін "для пропаганди вакцин робить дуже багато і так".

На зауваження журналістів, що "іноді одна фотографія сильніша за тисячу слів", Пєсков відповів, що значення слів теж не потрібно применшувати.

Яким препаратом прищепився Путін, також невідомо. За словами Пєскова, Кремль свідомо не вказує, якою саме вакциною скористається Путін, бо "всі три російські вакцини абсолютно надійні і ефективні ("Спутник V", "ЭпіВакКорона", "КовіВак").

Передісторія: 11 лютого Путін заявив, що не зробив щеплення вакциною "Супутник V" від коронавірусу, яку пропонують до використання низці країн, бо у нього "є план щеплення і одночасно кілька вакцин ставити не можна".

"Українська правда" у Threads

Теми: Путінвакцинаціякоронавірус
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