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Путин вакцинировался от COVID-19 — в Кремле не признаются, какой вакциной

Среда, 24 марта 2021, 00:30
ИНТЕРФАКС

Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса - но неизвестно, какой именно вакциной.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, "Медуза", BBC (русская служба)

Детали: Песков заявил, что Путин чувствует себя хорошо и завтра у него полноценный рабочий день.

На вопросы журналистов на брифинге, покажут ли россиянам, как прививали Путина, Песков ответил, что им "придется верить на слово". Отмечается, что Путин отказался делать прививки публично. Песков объяснял, что ему не нравится вакцинироваться "под камеры" и Путин "для пропаганды вакцин делает очень много и так".

На замечание журналистов, что "иногда одна фотография сильнее тысячи слов", Песков ответил, что значение слов тоже не нужно преуменьшать.

Каким препаратом привился Путин, также неизвестно. По словам Пескова, Кремль сознательно не указывает, какой именно вакциной воспользуется Путин, потому что "все три российские вакцины абсолютно надежные и эффективные ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак").

Предыстория: 11 февраля Путин заявил, что не сделал прививку вакциной "Спутник V" от коронавируса, которую предлагают к использованию ряде стран, потому что у него "есть план прививки и одновременно несколько вакцин ставить нельзя".

Темы: Путинвакцинациякоронавирус


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