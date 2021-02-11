Путін пояснив, чому досі не щепився російською вакциною від COVID: у нього є план...

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не зробив щеплення вакциною "Супутник V" від коронавірусц, оскільки у нього "є план щеплення і одночасно кілька вакцин ставити не можна".

Джерело: Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ 10 лютого в режимі відео-конференц-зв'язку, цитує російський "Коммерсант"

Деталі: Зокрема головний редактор "Независимой газеты" Костянтин Ремчуков запитав, чи не хоче Володимир Путін, так би мовити, своїм прикладом все-таки підтримати вакцинацію, адже йому так довіряє більшість росіян.

Путін несподівано докладно відповів, відзначає "Коммерсант". Я не хочу мавпувати, цитує видання президента РФ, тому не буду це робити спеціально перед камерами, але я, безумовно, поставлю нашу вакцину, яку вважаю найкращою в світі за всіма показниками (він мав на увазі "Спутник V") ...

Путін, мовляв, готовий зробити щеплення, але у нього є план щеплення, в якому є щеплення від грипу і пневмокока, так що він порадиться з лікарями, коли краще це зробити, бо одночасно не можна. Можливо, наприкінці літа-початку осені, коли почнеться активний час і йому доведеться багато їздити.

"Коммерсант" також вказує, що головних редакторів ЗМІ РФ на зустріч з Путіним попросили прийти з результатами тесту на коронавірус. Вони принесли, проте ніхто цими довідками не поцікавився.

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