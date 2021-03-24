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Кинула виклик Байдену: Північна Корея випустила кілька ракет — WP

Середа, 24 березня 2021, 04:34

Північна Корея випустила кілька ракет малої дальності протягом останніх днів.

Джерело: джерела The Washington Post, обізнані в ситуації, BBC

Деталі: Видання повідомляє, що випробування ракет, про які раніше не було відомо, стали першим викликом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина американському президенту Джо Байдену, помічники якого ще не окреслили свого підходу до ядерної загрози з боку режиму на тлі постійного перегляду політики США-КНДР. Зазначається, що за даними високопосадовця адміністрації, перегляд політики перебуває на "завершальній стадії".

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що цей крок Північної Кореї не порушує резолюцій Ради безпеки ООН і є нормальною частиною тестування, яке може проводити Північна Корея, але наголосив, що проблема боротьби з Пхеньяном велика.

Як передає BBC, сам Байден у вівторок увечері на брифінгу розповів, що не вважає запуск провокацією.

Передісторія:

  • Як повідомлялося, адміністрація Байдена проявляє обережність у публічному описі свого ставлення до Північної Кореї, заявляючи, що проводить всеосяжний огляд політики після безпрецедентної взаємодії експрезидента Дональда Трампа з Кім Чен Ином.
  • У середі березня стало відомо, що США вже місяць намагається "через різні канали" зв’язатися з представниками Північної Кореї, але наразі відповіді немає.

Теми: Північна КореяСША


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