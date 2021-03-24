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Бросила вызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет — WP

Среда, 24 марта 2021, 03:34
Бросила вызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет — WP

Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности в последние дни.

Источник: источники The Washington Post, осведомленные в ситуации, BBC

Детали: Издание сообщает, что испытания ракет, о которых ранее не было известно, стали первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына американскому президенту Джо Байдену, помощники которого еще не определили своего подхода к ядерной угрозе со стороны режима на фоне постоянного пересмотра политики США-КНДР. Отмечается, что по данным чиновника администрации, пересмотр политики находится на "завершальной стадии".

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что этот шаг Северной Кореи не нарушает резолюций Совета безопасности ООН и является нормальной частью тестирования, которое может проводить Северная Корея, но отметил, что проблема борьбы с Пхеньяном велика.

Как передает BBC, сам Байден во вторник вечером на брифинге рассказал, что не считает запуск провокацией.

Предыстория:

  • Как сообщалось, администрация Байдена проявляет осторожность в публичном описании своего отношения к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после беспрецедентного взаимодействия экс-президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.
  • В среде марта стало известно, что США уже месяц пытается "через различные каналы" связаться с представителями Северной Кореи, но пока ответа нет.

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Темы: Северная КореяСША
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