Бросила вызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет — WP

Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности в последние дни.

Источник: источники The Washington Post, осведомленные в ситуации, BBC

Детали: Издание сообщает, что испытания ракет, о которых ранее не было известно, стали первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына американскому президенту Джо Байдену, помощники которого еще не определили своего подхода к ядерной угрозе со стороны режима на фоне постоянного пересмотра политики США-КНДР. Отмечается, что по данным чиновника администрации, пересмотр политики находится на "завершальной стадии".

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что этот шаг Северной Кореи не нарушает резолюций Совета безопасности ООН и является нормальной частью тестирования, которое может проводить Северная Корея, но отметил, что проблема борьбы с Пхеньяном велика.

Как передает BBC, сам Байден во вторник вечером на брифинге рассказал, что не считает запуск провокацией.

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