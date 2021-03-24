Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Антирекорди COVID: за добу в лікарні поклали 5 438 хворих, померли 342 українці 

Середа, 24 березня 2021, 08:21
УП

За добу 23 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 14 174 особам, госпіталізували 5 438 хворих, померли 342 пацієнти, одужали 7 386 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: Це максимальне число госпіталізованих та померлих за добу в Україні від початку пандемії. Попередній антирекорд летальних випадків був напередодні – 333 за добу 22 березня

Найбільше випадків захворювання у вівторок зареєстрували у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Найбільше смертей від коронавірусу у вівторок було зафіксовано у Києві (49), в Одеській (28), Закарпатській (27), Київській (21), Вінницькій та Донецькій (по 20) областях, а також в Івано-Франківській (19), Харківській та Житомирській (по 16), Сумській (15) областях.

Серед нових випадків хвороби – 750 у дітей та 434 у медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 126 948, зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 579 906 осіб, із них 1 276 272 особи одужали, а 30 773 хворих померли.

Кількість активно хворих на даний момент зросла до 272 861 жителя України.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Погром на Банковій: фігурант відео МВС вимагає спростувань і вибачень Геращенка

фото, відео "Оси" і "Смерчі": на межі з Кримом провели навчання ЗСУ

Лікарі назвали причину смерті вакцинованої від COVID-19 військової

Кличко пригрозив жорсткішим локдауном: Натовпи в транспорті – безвідповідальність

Президент ввів у дію рішення РНБО щодо "Мотор Січі"

У МОЗ розповіли, де в Україні летальність від COVID найвища

Усі новини...
Covid-2019
МОН оприлюднив графік проведення ЗНО-2021 в умовах карантинних обмежень
У МОЗ розповіли, де в Україні летальність від COVID найвища
Понад 15 тисяч щеплень за день, лідери – Київ, Дніпропетровська і Львівська області 
Останні новини
14:38
відеоЛукашенку подарували "шкіряну" Білорусь
14:37
МВФ планує виділити 650 мільярдів на відновлення світової економіки
14:18
Київські маршрутники піднімають ціни на проїзд: збиткові через карантин
14:04
У Фонді держмайна розповіли, які об'єкти першими підуть на велику приватизацію
14:03
Данілов: В Україні немає слова "Донбас", його нав'язує Росія
13:54
В окупованому Криму хочуть "арештовувати все, що буде проходити, пролітати, проїжджати повз"
13:35
Посилений карантин у "червоних" зонах: ФОПам і працівникам виплатять по 8 тисяч
13:29
Погром на Банковій: фігурант відео МВС вимагає спростувань і вибачень Геращенка
13:23
Меркель після критики вирішила відмовитися від ідеї пасхального локдауну
13:21
Українські вчені прогнозують, як зміниться кількість хворих на COVID-19 у квітні
Усі новини...