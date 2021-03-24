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Антирекорды COVID: за сутки в больницы положили 5 438 больных, умерли 342 украинца

Среда, 24 марта 2021, 08:21
УП

За сутки 23 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 14 174 лицам, госпитализировали 5 438 больных, умерли 342 пациента, выздоровели 7 386 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Это максимальное число госпитализированных и умерших за сутки в Украине с начала пандемии. Предыдущий антирекорд летальных случаев был накануне – 333 за сутки 22 марта.

Больше всего случаев заболевания во вторник зарегистрировали в г. Киев (1 300), Одесской (1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Среди новых случаев коронавируса – 750 у детей и 434 у медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 126 948, в том числе методом ПЦР – 52196, методом ИФА – 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 53 203.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 579 906 человек, из них 1 276 272 лица выздоровели, а 30 773 заболевших скончались.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав


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