Антирекорды COVID: за сутки в больницы положили 5 438 больных, умерли 342 украинца

За сутки 23 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 14 174 лицам, госпитализировали 5 438 больных, умерли 342 пациента, выздоровели 7 386 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Это максимальное число госпитализированных и умерших за сутки в Украине с начала пандемии. Предыдущий антирекорд летальных случаев был накануне – 333 за сутки 22 марта.

Больше всего случаев заболевания во вторник зарегистрировали в г. Киев (1 300), Одесской (1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Больше всего смертей от коронавируса во вторник было зафиксировано в Киеве (49), в Одесской (28), Закарпатской (27), Киевской (21), Винницкой и Донецкой (по 20) областях, а также в Ивано-Франковской (19), Харьковской и Житомирской (по 16), Сумской (15) областях.

Среди новых случаев болезни – 750 у детей и 434 у медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 126 948, в том числе методом ПЦР – 52196, методом ИФА – 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 53 203.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 579 906 человек, из них 1 276 272 лица выздоровели, а 30 773 заболевших скончались.

Количество активно больных на данный момент выросло до 272 861 жителя Украины.

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