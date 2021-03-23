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Антирекорд: 333 померлих від COVID за добу в Україні 

Вівторок, 23 березня 2021, 07:15
Антирекорд: 333 померлих від COVID за добу в Україні 

За добу 22 березня в Україні зафіксували 11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 519 осіб, померли 333 пацієнти, одужали 8 044 особи.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: Попередній максимум летальних випадків було зафіксовано за добу 16 березня цього року – 289, а до цього максимум був за 10 грудня 2020 року – 285. 

За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання зареєстрована в Одеській області (1 122), м. Київ (1 050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях. Таким чином, столиця з 9-го місця у неділю перемістилася на 2-ге. 

Летальних випадків найбільше в понеділок зафіксували в Києві (32), у Донецькій (30), Житомирській (24), Львівській (23), Вінницькій (20), Хмельницькій (18), Івано-Франківській та Київській (по 16) областях. 

Серед нових хворих із коронавірусом по Україні – 606 дітей та 357 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 88 673, методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 565 732 осіб, із них одужали 1 268 886 осіб, а помер 30 431 хворий на COVID-19.

Зараз лікуються від коронавірусу 266 415 жителів України.

Нагадаємо: Станом на 22 березня Україна за кількістю нових випадків COVID була на 13 місці у світі й на 6-му місці в Європі.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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