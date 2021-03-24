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Понад 15 тисяч щеплень за день, лідери – Київ, Дніпропетровська і Львівська області 

Середа, 24 березня 2021, 08:56

За добу 23 березня в Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу вкололи 15 097 особам, за перший місяць імунізації щеплено вже 137 025 громадян.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Від 24 лютого в Україні зроблено 137 026 щеплень, першу дозу отримали 137 025 осіб, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) 1 особа.

23 березня найбільше щеплень зробили у Києві (1 330), Дніпропетровській (1 120), Львівській (1 055), Черкаській (930) та Київській (890) областях, а найменше – у Донецькій (50), Луганській (120), Чернівецькій (190), Хмельницькій (240) та Чернігівській (350) областях. 

Щеплення проводили 179 мобільними бригадами з імунізації та 341 пункт щеплення.

 

Станом на 23 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 331 131 людина.

Нагадаємо: В Одеській області померла контрактниця Збройних сил, яка страждала на гіпертонічну хворобу і днями вакцинувалася проти COVID, але чи пов’язана її смерть зі щепленням, поки з'ясовують.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ


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