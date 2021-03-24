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Более 15 тысяч прививок в день, лидеры – Киев, Днепропетровская и Львовская области

Среда, 24 марта 2021, 08:56

За сутки 23 марта в Украине первую дозу вакцины против коронавируса вкололи 15 097 лицам, за первый месяц иммунизации привито уже 137 025 граждан.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: С 24 февраля в Украине сделано 137 026 прививок, первую дозу получили 137 025 человек, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) 1 человек.

23 марта больше всего прививок сделали в Киеве (1 330), Днепропетровской (1 120), Львовской (1 055), Черкасской (930) и Киевской (890) областях, а меньше всего – в Донецкой (50), Луганской (120), Черновицкой (190), Хмельницкой (240) и Черниговской (350) областях.

Прививки делали 179 мобильных бригад по иммунизации и 341 прививочный пункт.

 

По состоянию на 23 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 331 131 человек.

Напомним: В Одесской области умерла контрактница Вооруженных сил, которая страдала гипертонической болезнью и на днях вакцинировалась против COVID, но связана ли ее смерть с прививкой, пока выясняют.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав


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