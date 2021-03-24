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Лікарі назвали причину смерті вакцинованої від COVID-19 військової

Середа, 24 березня 2021, 11:55
Лікарі назвали причину смерті вакцинованої від COVID-19 військової

Причина смерті вакцинованої від коронавірусу військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області, –  гостра серцево-судинна недостатність.

Джерело: МОЗ, одеські лікарі, які робили розтин померлої

Деталі: Крім того, у неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.

Повідомляється, що результати розтину розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації в рамках розслідування.

Передісторія: 23 березня в смт Чорноморське померла військовослужбовиця, яка 21 березня отримала щеплення проти COVID-19.

Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було. У той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано.

Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на здоров’я жінка не висловлювала.

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусвакцинація
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