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Врачи назвали причину смерти вакцинированной от COVID-19 военной

Среда, 24 марта 2021, 11:55
Врачи назвали причину смерти вакцинированной от COVID-19 военной

Причина смерти вакцинированной от коронавируса военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Источник: Минздрав, одесские врачи, которые делали вскрытие умершей

Детали: Кроме того, у нее также установлено атеросклеротический кардиосклероз.

Сообщается, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования.

Предыстория: 23 марта в пгт Черноморское умерла военнослужащая, которая 21 марта получила прививку против COVID-19.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на здоровье женщина не высказывала.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусвакцинация
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