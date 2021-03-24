Врачи назвали причину смерти вакцинированной от COVID-19 военной

Причина смерти вакцинированной от коронавируса военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Источник: Минздрав, одесские врачи, которые делали вскрытие умершей

Детали: Кроме того, у нее также установлено атеросклеротический кардиосклероз.

Сообщается, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования.

Предыстория: 23 марта в пгт Черноморское умерла военнослужащая, которая 21 марта получила прививку против COVID-19.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на здоровье женщина не высказывала.