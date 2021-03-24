Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" відреагував на "порушення партійної дисципліни" окремими нардепами

Середа, 24 березня 2021, 19:44
Голос відреагував на порушення партійної дисципліни окремими нардепами

Політична партія "Голос" опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.

Джерело: заява "Голосу"

Дослівно: "Ми переконані, що в нашій партії рішення мають прийматися разом, а їх дотримання — обов'язкове для всіх. Винятків не буде, бо від цього залежить наша ефективність та виконання нашої програми.

Нещодавня ситуація у фракції Верховної Ради — прецедент порушення партійної і фракційної дисципліни. Питання погодження конституційної процедури щодо питань повноважень президента є фундаментальним питанням політики і не може залишатися без уваги. Політична рада не могла не відреагувати на ситуацію, що склалася в залі ВРУ 16 березня 2021 року і засудила спільне голосування частини фракції "Голосу" у Верховній Раді разом з представниками більшості від "Слуг Народу" та олігархічних груп…

Заяви окремих членів фракції щодо їх виключення з партії є такими, що не відповідають дійсності".

Деталі: У заяві висловлюються сподівання, що керівництво та депутати фракції в парламенті "зроблять висновки" та "залишатимуться вірними партійній ідеології та фракційній дисципліні".

Передісторія: 22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".

Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".

Читайте також: Партія на два "Голоси". Чи розвалиться політсила Вакарчука

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГолосВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: