"Голос" відреагував на "порушення партійної дисципліни" окремими нардепами

Політична партія "Голос" опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.

Джерело: заява "Голосу"

Дослівно: "Ми переконані, що в нашій партії рішення мають прийматися разом, а їх дотримання — обов'язкове для всіх. Винятків не буде, бо від цього залежить наша ефективність та виконання нашої програми.

Нещодавня ситуація у фракції Верховної Ради — прецедент порушення партійної і фракційної дисципліни. Питання погодження конституційної процедури щодо питань повноважень президента є фундаментальним питанням політики і не може залишатися без уваги. Політична рада не могла не відреагувати на ситуацію, що склалася в залі ВРУ 16 березня 2021 року і засудила спільне голосування частини фракції "Голосу" у Верховній Раді разом з представниками більшості від "Слуг Народу" та олігархічних груп…

Заяви окремих членів фракції щодо їх виключення з партії є такими, що не відповідають дійсності".

Деталі: У заяві висловлюються сподівання, що керівництво та депутати фракції в парламенті "зроблять висновки" та "залишатимуться вірними партійній ідеології та фракційній дисципліні".

Передісторія: 22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".

Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".

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