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"Голос" отреагировал на "нарушение партийной дисциплины" отдельными нардепами

Среда, 24 марта 2021, 20:44

Политическая партия "Голос" опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины" во время голосования ряда нардепов за провластный законопроект.

Источник: заявление "Голоса"

Дословно: "Мы убеждены, что в нашей партии решения должны приниматься вместе, а их соблюдение - обязательное для всех. Исключений не будет, потому что от этого зависит наша эффективность и выполнения нашей программы.

Недавняя ситуация во фракции Верховной Рады - прецедент нарушения партийной и фракционной дисциплины. Вопрос согласования конституционной процедуры по вопросам полномочий президента является фундаментальным вопросом политики и не может оставаться без внимания. Политический совет не мог не отреагировать на сложившуюся ситуацию в зале ВРУ 16 марта 2021 и осудил совместное голосование части фракции "Голоса" в Верховной Раде вместе с представителями большинства от "Слуг Народа" и олигархических групп.

Также в соответствии с процедурами Устава партии Политсовет обратился к Контрольно-ревизионной комиссии партии с просьбой дать оценку этому инциденту и исследовать причины и обстоятельства голосования членов фракции. Заявления отдельных членов фракции по их исключению из партии являются не соответствующими действительности".

Детали: В заявлении высказываются надежды, что руководство и депутаты фракции в парламенте "сделают выводы" и "останутся верными партийной идеологии и фракционной дисциплине".

Предыстория: 22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

Политсовет предупредила, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции ".

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Украинская правда
Темы: ГолосВерховная Рада


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