Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" отреагировал на "нарушение партийной дисциплины" отдельными нардепами

Среда, 24 марта 2021, 19:44
Голос отреагировал на нарушение партийной дисциплины отдельными нардепами

Политическая партия "Голос" опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины" во время голосования ряда нардепов за провластный законопроект.

Источник: заявление "Голоса"

Дословно: "Мы убеждены, что в нашей партии решения должны приниматься вместе, а их соблюдение - обязательное для всех. Исключений не будет, потому что от этого зависит наша эффективность и выполнения нашей программы.

Недавняя ситуация во фракции Верховной Рады - прецедент нарушения партийной и фракционной дисциплины. Вопрос согласования конституционной процедуры по вопросам полномочий президента является фундаментальным вопросом политики и не может оставаться без внимания. Политический совет не мог не отреагировать на сложившуюся ситуацию в зале ВРУ 16 марта 2021 и осудил совместное голосование части фракции "Голоса" в Верховной Раде вместе с представителями большинства от "Слуг Народа" и олигархических групп.

Также в соответствии с процедурами Устава партии Политсовет обратился к Контрольно-ревизионной комиссии партии с просьбой дать оценку этому инциденту и исследовать причины и обстоятельства голосования членов фракции. Заявления отдельных членов фракции по их исключению из партии являются не соответствующими действительности".

Детали: В заявлении высказываются надежды, что руководство и депутаты фракции в парламенте "сделают выводы" и "останутся верными партийной идеологии и фракционной дисциплине".

Предыстория: 22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

Политсовет предупредила, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции ".

Читайте также: Партия на два "Голоса". Развалится ли политсила Вакарчука

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГолосВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Голос
Как во время войны политики и чиновники вводят в своих соцмедиа "военное положение", чтобы украсить репутацию
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Последние новости
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
Все новости...
Реклама: