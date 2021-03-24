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Збірна України у відборі до ЧС-2022 стартувала з нічиєї із чемпіонами світу

Середа, 24 березня 2021, 23:43
Фото Павла Кубанова

Збірна України у стартовому матчі відбору до ЧС-2022 зіграла унічию 1:1 з командою Франції.

Поєдинок пройшов у Парижі у середу 24 березня.

Перший тайм виграла французька збірна і за рахунком, і за грою. На 19-й хвилині Антунан Грізманн ударом із-за меж штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт Георгія Бущана - 1:0.

Двічі мав гарні шанси збільшити рахунок Олів`є Жиру, але його ударам забракло точності. Найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбпаппе запам`ятався лише одним ударом, але вище воріт, а після перерви був замінений. У синьо-жовтих в атаці були лише два удари у бік воріт від Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

Другий тайм збірна України провела більш якісно в атаці та на 57-й хвилині зрівняла рахунок. Олександр Караваєв у штрафному майданчику поборовся за м`яч і відпасував на Сергія Сидорчука. Після удару динамівця м`яч зрикошетив від ноги Кімпембе і закотився у порожній кут воріт збірної Франції - 1:1.

Пропущений гол не активізував чемпіонів світу в атаці, а українці заграли більш розкуто. Було кілька перспективних контратак в команди Андрія Шевченка, але без завершального удару. Французька команда у завершальні 45 хвилин відіграла практично без моментів біля воріт українців. На останніх хвилинах був удар головою Кімпембе легко взяв Бущан.

Свій наступний матч у відборі до ЧС-2022 збірна України проведе в неділю 28 березня у Києві проти команди Фінляндії.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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