Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Збірна України у відборі до ЧС-2022 стартувала з нічиєї із чемпіонами світу

Середа, 24 березня 2021, 22:43
Збірна України у відборі до ЧС-2022 стартувала з нічиєї із чемпіонами світу
Фото Павла Кубанова

Збірна України у стартовому матчі відбору до ЧС-2022 зіграла унічию 1:1 з командою Франції.

Поєдинок пройшов у Парижі у середу 24 березня.

Перший тайм виграла французька збірна і за рахунком, і за грою. На 19-й хвилині Антунан Грізманн ударом із-за меж штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт Георгія Бущана - 1:0.

Двічі мав гарні шанси збільшити рахунок Олів`є Жиру, але його ударам забракло точності. Найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбпаппе запам`ятався лише одним ударом, але вище воріт, а після перерви був замінений. У синьо-жовтих в атаці були лише два удари у бік воріт від Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

Другий тайм збірна України провела більш якісно в атаці та на 57-й хвилині зрівняла рахунок. Олександр Караваєв у штрафному майданчику поборовся за м`яч і відпасував на Сергія Сидорчука. Після удару динамівця м`яч зрикошетив від ноги Кімпембе і закотився у порожній кут воріт збірної Франції - 1:1.

Пропущений гол не активізував чемпіонів світу в атаці, а українці заграли більш розкуто. Було кілька перспективних контратак в команди Андрія Шевченка, але без завершального удару. Французька команда у завершальні 45 хвилин відіграла практично без моментів біля воріт українців. На останніх хвилинах був удар головою Кімпембе легко взяв Бущан.

Свій наступний матч у відборі до ЧС-2022 збірна України проведе в неділю 28 березня у Києві проти команди Фінляндії.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: