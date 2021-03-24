Сборная Украины в отборе к ЧМ-2022 стартовала с ничьей против чемпионов мира

Сборная Украины в стартовом матче отбора к ЧМ-2022 сыграла вничью 1:1 с командой Франции.

Поединок прошел в Париже в среду 24 марта.

Первый тайм выиграла французская сборная и по счету, и по игре. На 19 минуте Антунан Гризманн ударом из-за пределов штрафной пробил в дальний угол ворот Георгия Бущана - 1:0.

Дважды имел хорошие шансы увеличить счет Оливье Жиру, но ударам не хватило точности. Самый дорогой футболист мира Килиан Мбпаппе запомнился лишь одним ударом, но выше ворот, а после перерыва был заменен. У сине-желтых в атаке были только два удара в сторону ворот от Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

Второй тайм сборная Украины провела более качественно в атаке и на 57-й минуте сравняла счет. Александр Караваев в штрафной поборолся за мяч и отпасовал на Сергея Сидорова. После удара динамовца мяч срикошетил от ноги Кимпембе и закатился в пустой угол ворот сборной Франции - 1:1.

Пропущенный гол не активизировал чемпионов мира в атаке, а украинцы заиграли более раскованно. Было несколько перспективных контратак у команды Андрея Шевченко, но без завершающего удара. Французская команда в заключительные 45 минут сыграла практически без моментов у ворот украинском. На последних минутах был удар головой Кимпембе легко взял Бущан.

Свой следующий матч в отборе к ЧМ-2022 сборная Украины проведет в воскресенье 28 марта в Киеве против команды Финляндии.