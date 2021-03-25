AstraZeneca перерахувала ефективність вакцини

Фармацевтична компанія AstraZeneca після оновлення свого дослідження заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 76%.

Джерело: AP

Деталі: Необхідність провести додатковий аналіз виникла через неузгодженості із американськими чиновниками. Тому у компанії були вимушені перерахувати дані досліджень, внаслідок чого виявилось, що вакцина ефективна на 76%, замість зазначених раніше 79%.

Напередодні незалежна комісія, яка слідкує за дослідженням, звинуватила AstraZeneca у зборі даних задля реклами вакцини. Спостерігачі у листі до керівників компанії заявили, що під час аналізу не було враховано деякі випадки зараження коронавірусом, що може підірвати довіру до вакцини.

Як зазначають в AP, зазвичай, суперечки із національними регуляторами та інститутами охорони здоров’я залишаються конфіденційними, проте не цього разу. У цьому випадку від AstraZeneca вимагали публічно виправити неточності у дослідженнях.

Незважаючи на менший відсоток ефективності, вакцина все ще на 85% захищає від можливості захворіти людей літнього віку.

У компанії очікують отримати дозвіл на використання препарату в Управлінні продовольства і медикаментів США (FDA).

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