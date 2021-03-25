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AstraZeneca перерахувала ефективність вакцини

Четвер, 25 березня 2021, 05:28
AstraZeneca перерахувала ефективність вакцини

Фармацевтична компанія AstraZeneca після оновлення свого дослідження заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 76%.

Джерело: AP

Деталі: Необхідність провести додатковий аналіз виникла через неузгодженості із американськими чиновниками. Тому у компанії були вимушені перерахувати дані досліджень, внаслідок чого виявилось, що вакцина ефективна на 76%, замість зазначених раніше 79%. 

Напередодні незалежна комісія, яка слідкує за дослідженням, звинуватила  AstraZeneca у зборі даних задля реклами вакцини. Спостерігачі у листі до керівників компанії заявили, що під час аналізу не було враховано деякі випадки зараження коронавірусом, що може підірвати довіру до вакцини. 

Як зазначають в AP, зазвичай, суперечки із національними регуляторами та інститутами охорони здоров’я залишаються конфіденційними, проте не цього разу. У цьому випадку від  AstraZeneca вимагали публічно виправити неточності у дослідженнях. 

Незважаючи на менший відсоток ефективності, вакцина все ще на 85% захищає від можливості захворіти людей літнього віку.

У компанії очікують отримати дозвіл на використання препарату в Управлінні продовольства і медикаментів США (FDA).

Нагадаємо:

  • Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин від коронавірусу AstraZeneca, що виробляється потужностях Serum Institute.  Рішення про зупинку експорту пов’язане із зростанням заражень в країні та задоволенням внутрішнього попиту. 

Українська правда

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Теми: вакцинація
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