Індія призупинила експорт вакцин AstraZeneca через внутрішній попит – ЗМІ

Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин від коронавірусу AstraZeneca, що виробляється потужностях Serum Institute.

Джерело: Reuters

Деталі: Агентство посилається на два джерела. Рішення про зупинку експорту пов’язане із зростанням заражень в країні та задоволенням внутрішнього попиту.

Очікується, що вказаний крок вплине на ініціативу ВООЗ - COVAX, яка покликана надати вакцину від коронавірусу для близько 180 країн.

Наразі COVAX отримав 17,7 мільйонів доз AstraZeneca. Загалом же Індія вже експортувала 60,5 мільйонів доз препарату, виробленого в Serum Institute.

На сайті міністерства закордонних справ країни вказано, що з 25 березня вакцини не будуть експортувати, тому що Індія хоче спрямувати зусилля на імунізацію власного населення.

Офіційних коментарів у МЗС країни ще не надали.

Водночас, в ЮНІСЕФ не одразу, але прокоментували вказану інформацію. Там заявили, що Індія, скоріш за все, затримає поставки вакцини, заплановані на березень та квітень.

"Ми розуміємо, що поставки вакцини проти COVID-19 до країн із низьким рівнем доходу, які беруть участь у програмі COVAX, скоріш за все, зіштовхнуться із невдачами у отриманні експортних ліцензій", - йдеться у листі від ЮНІСЕФ.

Проте у Фонді зазначили, що ведуть перемовини із урядом Індії щодо забезпечення найшвидшої доставки вакцини.

У межах цієї ініціативи було законтрактовано 1,1 мільярда доз від AstraZeneca і Novavax.

За час пандемії в Індії зареєстрували майже 12 мільйонів випадків коронавірусу, що є третім показником за кількістю заражень серед країн світу. Наразі право на вакцинацію в Індії мають люди похилого віку та громадяни старше 45 років із супутніми захворюваннями. На початку кампанії у січні першочергове право на щеплення мали медпрацівники. За останніми даними, було введено більше 51 мільйона доз, із яких 47 мільйонів - вакцина AstraZeneca. Уряд очікує від виробника ще 141 мільйон доз.

Чому це важливо: У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати от 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Прогнозувалось, що Київ зможе отримати вказані дози у перше півріччя 2021 року.

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