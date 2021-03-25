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Індія призупинила експорт вакцин AstraZeneca через внутрішній попит – ЗМІ

Четвер, 25 березня 2021, 03:18
Індія призупинила експорт вакцин AstraZeneca через внутрішній попит – ЗМІ

Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин від коронавірусу AstraZeneca, що виробляється потужностях Serum Institute.

Джерело: Reuters

Деталі: Агентство посилається на два джерела. Рішення про зупинку експорту пов’язане із зростанням заражень в країні та задоволенням внутрішнього попиту. 

Очікується, що вказаний крок вплине на ініціативу ВООЗ - COVAX, яка покликана надати вакцину від коронавірусу для близько 180 країн. 

Наразі COVAX отримав 17,7 мільйонів доз AstraZeneca. Загалом же Індія вже експортувала 60,5 мільйонів доз препарату, виробленого в Serum Institute.

На сайті міністерства закордонних справ країни вказано, що з 25 березня вакцини не будуть експортувати, тому що Індія хоче спрямувати зусилля на імунізацію власного населення. 

Офіційних коментарів у МЗС країни ще не надали. 

Водночас, в ЮНІСЕФ не одразу, але прокоментували вказану інформацію. Там заявили, що Індія, скоріш за все, затримає поставки вакцини, заплановані на березень та квітень. 

"Ми розуміємо, що поставки вакцини проти COVID-19 до країн із низьким рівнем доходу, які беруть участь у програмі COVAX, скоріш за все, зіштовхнуться із невдачами у отриманні експортних ліцензій", - йдеться у листі від ЮНІСЕФ. 

Проте у Фонді зазначили, що ведуть перемовини із урядом Індії щодо забезпечення найшвидшої доставки вакцини. 

У межах цієї ініціативи було законтрактовано 1,1 мільярда доз від  AstraZeneca і Novavax. 

За час пандемії в Індії зареєстрували майже 12 мільйонів випадків коронавірусу, що є третім показником за кількістю заражень серед країн світу. Наразі право на вакцинацію в Індії мають люди похилого віку та громадяни старше 45 років із супутніми захворюваннями. На початку кампанії у січні першочергове право на щеплення мали медпрацівники. За останніми даними, було введено більше 51 мільйона доз, із яких 47 мільйонів - вакцина AstraZeneca. Уряд очікує від виробника ще 141 мільйон доз. 

Чому це важливо: У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати от 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Прогнозувалось, що Київ зможе отримати вказані дози у перше півріччя 2021 року. 

Нагадаємо:

  • За словами нардепа від "Слуги народу", голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького, на певний термін може бути відкладено постачання наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) через інформаційну кампанію, "розгорнуту проти індійської вакцини".
  • 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca - 500 тисяч доз, їх вистачить на щеплення проти COVID-19 для 250 тисяч осіб.
  • Термін придатності пів мільйона індійських вакцин проти коронавірусу, які Україна отримала 23 лютого, закінчується 23 червня 2021 року.
  • Наразі було введено 137 тисяч доз вакцини.

Українська правда

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Теми: вакцинація
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