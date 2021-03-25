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AstraZeneca пересчитала эффективность вакцины

Четверг, 25 марта 2021, 05:28
AstraZeneca пересчитала эффективность вакцины

Фармацевтическая компания AstraZeneca после обновления своего исследования заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 76%.

Источник: AP

Детали: Необходимость провести дополнительный анализ возникла из-за несогласованности с американскими чиновниками. Поэтому в компании были вынуждены пересчитать данные исследований, в результате чего оказалось, что вакцина эффективна на 76%, вместо указанных ранее 79%.

Накануне независимая комиссия, которая следит за исследованием, обвинила AstraZeneca в сборе данных для рекламы вакцины. Наблюдатели в письме к руководителям компании заявили, что при анализе не было учтено некоторые случаи заражения коронавирусом, что может подорвать доверие к вакцине.

Как отмечают в AP, как правило, споры с национальными регуляторами и институтами здравоохранения остаются конфиденциальными, однако не в этот раз. В этом случае от AstraZeneca требовали публично исправить неточности в исследованиях.

Несмотря на меньший процент эффективности, вакцина все еще на 85% защищает от возможности заболеть людей пожилого возраста.

В компании ожидают получить разрешение на использование препарата в Управлении продовольствия и медикаментов США (FDA).

Напомним: 

Украинская правда

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Темы: вакцинация
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