Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

AstraZeneca пересчитала эффективность вакцины

Четверг, 25 марта 2021, 06:28

Фармацевтическая компания AstraZeneca после обновления своего исследования заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 76%.

Источник: AP

Детали: Необходимость провести дополнительный анализ возникла из-за несогласованности с американскими чиновниками. Поэтому в компании были вынуждены пересчитать данные исследований, в результате чего оказалось, что вакцина эффективна на 76%, вместо указанных ранее 79%.

Накануне независимая комиссия, которая следит за исследованием, обвинила AstraZeneca в сборе данных для рекламы вакцины. Наблюдатели в письме к руководителям компании заявили, что при анализе не было учтено некоторые случаи заражения коронавирусом, что может подорвать доверие к вакцине.

Как отмечают в AP, как правило, споры с национальными регуляторами и институтами здравоохранения остаются конфиденциальными, однако не в этот раз. В этом случае от AstraZeneca требовали публично исправить неточности в исследованиях.

Несмотря на меньший процент эффективности, вакцина все еще на 85% защищает от возможности заболеть людей пожилого возраста.

В компании ожидают получить разрешение на использование препарата в Управлении продовольствия и медикаментов США (FDA).

Напомним: 

Украинская правда
Темы: вакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca из-за внутреннего спроса – СМИ

У Навального не будут исправлять карту с "российским" Крымом – Чубаров

Столичном активисту объявили подозрение из-за беспорядков под ОПУ

Сборная Украины в отборе к ЧМ-2022 стартовала с ничьей против чемпионов мира

Вандализм на Банковой: одного из участников отправили под домашний арест

фото, видеоСБУ разоблачила ЧВК: организаторами называют экс-нардепа Семенченко и "агента" НАБУ Шевченко

Все новости...
вакцинация
Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca из-за внутреннего спроса – СМИ
Не связана с вакцинацией – Степанов прокомментировал смерть военной
В Черновцах сообщили о смерти вакцинированного провизора
Последние новости
08:00
Главные новости среды и ночи: разоблачение ЧВК, подозрение Азарову
07:53
ООС: враг 7 раз нарушил "тишину" с применением запрещенного оружия
07:34
Семья министра экономики за год заработала около 8 млн гривен
06:28
AstraZeneca пересчитала эффективность вакцины
05:33
Украина не покидает перечень стран, где фиксируют больше всего случаев COVID
04:18
Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca из-за внутреннего спроса – СМИ
03:21
КНДР запустила запрещенные баллистические ракеты
02:31
У Навального не будут исправлять карту с "российским" Крымом – Чубаров
01:48
Столичном активисту объявили подозрение из-за беспорядков под ОПУ
01:03
Подозреваемый в создании ЧВК Шевченко отрицает причастность и ждет доказательств СБУ
Все новости...