Перший президент України Кравчук щепився вакциною "AstraZeneca"

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вакцинувався проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: відеозапис, наданий "Українській правді" Офісом президента

Деталі: 87-річний політик отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу "AstraZeneca" (CoviShield).

Для повноцінного щеплення потрібно дві дози.

Нагадаємо: Цього тижня Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу, почала щеплювати сімейних лікарів та людей, яким більше 80 років. Також триває вакцинація публічних осіб залишковими дозами вакцини "CoviShield".