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Перший президент України Кравчук щепився вакциною "AstraZeneca"

Четвер, 25 березня 2021, 10:45
Перший президент України Кравчук щепився вакциною AstraZeneca

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вакцинувався проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: відеозапис, наданий "Українській правді" Офісом президента

Деталі: 87-річний політик отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу "AstraZeneca" (CoviShield).

Для повноцінного щеплення потрібно дві дози. 

Нагадаємо: Цього тижня Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу, почала щеплювати сімейних лікарів та людей, яким більше 80 років. Також триває вакцинація публічних осіб залишковими дозами вакцини "CoviShield".

Українська правда

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Теми: вакцинаціяКравчукепідеміякоронавірусCovid-2019
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