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Первый президент Украины Кравчук привился вакциной "AstraZeneca"

Четверг, 25 марта 2021, 11:45

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук вакцинировался против коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: видеозапись, предоставленная "Украинской правде" Офисом президента

Детали: 87-летний политик получил первую дозу вакцины против коронавируса "AstraZeneca" (CoviShield).

Для полноценной прививки нужны две дозы.

Напомним: На этой неделе Украина перешла ко второму этапу вакцинации против коронавируса, начала прививать семейных врачей и людей, которым больше 80 лет. Также продолжается вакцинация публичных лиц остаточными дозами вакцины "CoviShield".

Украинская правда
Темы: вакцинацияКравчукэпидемиякоронавирусCovid-2019


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