Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первый президент Украины Кравчук привился вакциной "AstraZeneca"

Четверг, 25 марта 2021, 10:45
Первый президент Украины Кравчук привился вакциной AstraZeneca

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук вакцинировался против коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: видеозапись, предоставленная "Украинской правде" Офисом президента

Детали: 87-летний политик получил первую дозу вакцины против коронавируса "AstraZeneca" (CoviShield).

Для полноценной прививки нужны две дозы.

Напомним: На этой неделе Украина перешла ко второму этапу вакцинации против коронавируса, начала прививать семейных врачей и людей, которым больше 80 лет. Также продолжается вакцинация публичных лиц остаточными дозами вакцины "CoviShield".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКравчукэпидемиякоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
Все новости...
Реклама: