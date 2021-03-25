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Вакцина CoronaVac полетіла в Україну

Четвер, 25 березня 2021, 11:35
Вакцина CoronaVac полетіла в Україну
Фото посольства з Facebook

Посольство України в Китаї повідомляє, що першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech уже відправили в Україну.

Джерело: Посольство України в Китаї у Facebook

Дослівно: "Завдяки наполегливим зусиллям Посольства 25 березня в Україну було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн. вакцин проти COVID-19 "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech". 

Деталі: Повідомляється, що ця вакцина, зареєстрована МОЗ України 10 березня, пройшла усі етапи клінічних досліджень, які офіційно підтвердили її ефективність і безпечність.

Також у посольстві зазначили, що "CoronaVac" широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.

Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 році і наразі є світовим лідером у розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).

Що було раніше: Міністра охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перша партія вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech складатиметься з 200 тисяч доз.

Передісторія:

  • Група компаній "Лекхім" заявила, що перша партія вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech прибуде в Україну ввечері 25 березня.
  • Раніше планувалося, що перша партія вакцин Sinovac Biotech (700 тисяч доз) надійде на початку березня. Всього компанія має поставити 1,9 млн доз цієї вакцини.
  • 23 лютого в Україну прибула партія із 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу Covishield.

 

Українська правда

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Теми: вакцинаціяКитайкоронавірус
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