Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вакцина CoronaVac полетіла в Україну

Четвер, 25 березня 2021, 12:35
Фото посольства з Facebook

Посольство України в Китаї повідомляє, що першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech уже відправили в Україну.

Джерело: Посольство України в Китаї у Facebook

Дослівно: "Завдяки наполегливим зусиллям Посольства 25 березня в Україну було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн. вакцин проти COVID-19 "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech". 

Деталі: Повідомляється, що ця вакцина, зареєстрована МОЗ України 10 березня, пройшла усі етапи клінічних досліджень, які офіційно підтвердили її ефективність і безпечність.

Також у посольстві зазначили, що "CoronaVac" широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.

Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 році і наразі є світовим лідером у розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).

Що було раніше: Міністра охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перша партія вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech складатиметься з 200 тисяч доз.

Передісторія:

  • Група компаній "Лекхім" заявила, що перша партія вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech прибуде в Україну ввечері 25 березня.
  • Раніше планувалося, що перша партія вакцин Sinovac Biotech (700 тисяч доз) надійде на початку березня. Всього компанія має поставити 1,9 млн доз цієї вакцини.
  • 23 лютого в Україну прибула партія із 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу Covishield.

 

Українська правда
Теми: вакцинаціяКитайкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Військовий на Львівщині організував підпільні АЗС із краденим пальним – ОГП

У посольстві України роз’яснили порядок в’їзду українців на Кіпр з 1 квітня

У Британії розбився літак Королівських повітряних сил

інфографікаМОЗ позначило червоним ще 2 регіони, їх уже 11

фото Вакцина CoronaVac полетіла в Україну

Головний санлікар подолав COVID

Усі новини...
вакцинація
Перший президент України Кравчук щепився вакциною "AstraZeneca"
У першій партії вакцини Sinovac буде 200 тисяч доз – МОЗ
Половина українців боїться побічних ефектів ковід-вакцини – опитування
Останні новини
16:20
фотоУ Луцьку жінка викинулася з вікна ковідної лікарні
16:17
Ощадбанк і Укргазбанк починають видачу "теплих кредитів"
16:17
У померлого після вакцинації провізора з Чернівців виявили COVID
16:08
Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції проти 118 білоруських силовиків
15:50
фотоШмигаль зустрівся з Папою Франциском у Ватикані, візит не анонсувався
15:50
Більше мільярда: Міненерго назвало загальну суму боргів по зарплатах шахтарям
15:44
Зеленський підписав закон про суворіше покарання телефонних терористів
15:15
У Польщі помер ще один українець, постраждалий в аварії автобуса на початку березня
15:05
ЄБРР запустить пілотний проєкт онлайн-судів в Україні
15:02
В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19 – очільник МОЗ
Усі новини...