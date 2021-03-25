Вакцина CoronaVac полетіла в Україну

Посольство України в Китаї повідомляє, що першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech уже відправили в Україну.

Джерело: Посольство України в Китаї у Facebook

Дослівно: "Завдяки наполегливим зусиллям Посольства 25 березня в Україну було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн. вакцин проти COVID-19 "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech".

Деталі: Повідомляється, що ця вакцина, зареєстрована МОЗ України 10 березня, пройшла усі етапи клінічних досліджень, які офіційно підтвердили її ефективність і безпечність.

Також у посольстві зазначили, що "CoronaVac" широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.

Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 році і наразі є світовим лідером у розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).

Що було раніше: Міністра охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перша партія вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech складатиметься з 200 тисяч доз.

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