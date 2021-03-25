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Вакцина CoronaVac полетела в Украину

Четверг, 25 марта 2021, 11:35
Вакцина CoronaVac полетела в Украину
Фото посольства c Facebook

Посольство Украины в Китае сообщает, что первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech уже отправили в Украину.

Источник: Посольство Украины в Китае в Facebook

Дословно: "Благодаря настойчивым усилиям Посольства 25 марта в Украину была отправлена ​​первая партия из заказанных Украиной 1,915 миллиона вакцин против COVID-19" CoronaVac "производства китайской компании Sinovac Biotech".

Детали: Сообщается, что эта вакцина, зарегистрированная МОЗ Украины 10 марта, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность.

Также в посольстве отметили, что "CoronaVac" широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году и сейчас является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.).

Что было раньше: Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech  будет составлять 200 тысяч доз.

Предыстория:

  • Группа компаний "Лекхим" заявила, что первая партия вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech прибудет в Украину вечером 25 марта.
  • Ранее планировалось, что первая партия вакцин Sinovac Biotech (700 тысяч доз) поступит в начале марта. Всего компания должна поставить 1,9 млн доз этой вакцины.
  • 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тысяч доз вакцины против коронавируса Covishield.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияКитайкоронавирус
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