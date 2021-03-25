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МОЗ позначило червоним ще 2 регіони, їх уже 11

Четвер, 25 березня 2021, 13:03

Міністерство охорони здоров'я внесло Миколаївську і Черкаську області до переліку "червоних" зон, де епідемія коронавірусу поширилась найбільше в Україні. Тепер у цьому списку 11 регіонів.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Наразі "червоними" міністерство вважає такі регіони:

  1. Київ;
  2. Київська область;
  3. Житомирська область;
  4. Закарпатська область;
  5. Івано-Франківська область;
  6. Львівська область;
  7. Миколаївська область;
  8. Одеська область;
  9. Сумська область;
  10. Черкаська область;
  11. Чернівецька область.
 

Ще 13 областей України мають "помаранчевий", нижчий, рівень епідемічної небезпеки. Одна область – Херсонська – лишається "жовтою". "Зелених" зон у країні немає вже давно.

Нагадаємо, що перелік заборон і обмежень, які передбачає для населення "червона" зона, починає діяти не після віднесення до такої зони того чи іншого регіону, а після відповідного рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Коли ж комісія ухвалює своє рішення, у "червоному" регіоні забороняється наступне:

 

Що було раніше: 24 березня Україна побила власний антирекорд COVID. За добу діагноз встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти.

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміякарантин


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