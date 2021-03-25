МОЗ позначило червоним ще 2 регіони, їх уже 11

Міністерство охорони здоров'я внесло Миколаївську і Черкаську області до переліку "червоних" зон, де епідемія коронавірусу поширилась найбільше в Україні. Тепер у цьому списку 11 регіонів.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Наразі "червоними" міністерство вважає такі регіони:

Київ; Київська область; Житомирська область; Закарпатська область; Івано-Франківська область; Львівська область; Миколаївська область; Одеська область; Сумська область; Черкаська область; Чернівецька область.

Ще 13 областей України мають "помаранчевий", нижчий, рівень епідемічної небезпеки. Одна область – Херсонська – лишається "жовтою". "Зелених" зон у країні немає вже давно.

Нагадаємо, що перелік заборон і обмежень, які передбачає для населення "червона" зона, починає діяти не після віднесення до такої зони того чи іншого регіону, а після відповідного рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Коли ж комісія ухвалює своє рішення, у "червоному" регіоні забороняється наступне:

Що було раніше: 24 березня Україна побила власний антирекорд COVID. За добу діагноз встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти.