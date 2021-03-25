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Україна б'є власні антирекорди COVID: 16 669 нових випадків і 362 летальних 

Четвер, 25 березня 2021, 08:16

За добу 24 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти, одужали 6 748 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова  

Деталі: Це максимальна добова кількість нових хворих і померлих із початку пандемії.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміявакцинація


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