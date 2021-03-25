Україна б'є власні антирекорди COVID: 16 669 нових випадків і 362 летальних 

За добу 24 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти, одужали 6 748 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова і РНБО

Деталі: Це максимальна добова кількість нових хворих і померлих із початку пандемії в нашій країні. Це третій поспіль антирекорд за летальними випадками (333 і 342 у попередні два дні), напередодні також був максимум госпіталізацій із COVID чи підозрою на нього (5 438 хворих).

Попередній антирекорд за добовим приростом хворих був восени: за добу 27 листопада 2020 року зафіксували 16 294 нових випадки захворювання.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Летальних випадків найбільше у Дніпропетровськй області (37), місті Київ (35), Івано-Франківській (26), Одеській (25), Львівській (24), Київській, Чернівецькій і Миколаївській (по 21), а також Вінницькій (20) областях.

Кількість інфікованих дітей зросла до 786-ти за добу, у середу коронавірус також підтвердився у 446 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 128 615, зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 596 575 осіб, із них одужали 1 283 020 осіб, померли вже 31 135 хворих.

Зараз коронавірусну хворобу мають 282 420 жителів України.

За добу 24 березня 2021 року в Україні було щеплено 18 561 людину першою дозою вакцини проти COVID-19.

Загалом за рівно місяць вакцинальної кампанії зроблено 155 587 щеплень.

Нагадаємо: 24 березня Україна була на 9 місці у світі і на 5 місці в Європі за добовою кількістю виявлених випадків коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії