Минздрав обозначил красным еще 2 региона, их уже 11
Министерство здравоохранения внесло Николаевскую и Черкасскую области в перечень "красных" зон, где эпидемия коронавируса распространилась сильнее всего в Украине. Теперь в этом списке 11 регионов.
Источник: сайт Минздрава
Детали: Сейчас "красными" министерство считает следующие регионы:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область.
Еще 13 областей Украины имеют "оранжевый", более низкий, уровень эпидемической опасности. Одна область - Херсонская - остается "желтой". "Зеленых" зон в стране нет уже давно.
Напомним, что перечень запретов и ограничений, которые предусматривает для населения "красная" зона, начинает действовать не после отнесения к такой зоне того или иного региона, а после соответствующего решения комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Когда же комиссия принимает свое решение, в "красном" регионе запрещается следующее:
Что было раньше: 24 марта Украина побила собственный антирекорд COVID. За сутки диагноз поставили 16 669 людям, госпитализировали 4 838 больных, умерли от осложнений 362 пациента.