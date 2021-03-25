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Минздрав обозначил красным еще 2 региона, их уже 11

Четверг, 25 марта 2021, 13:03

Министерство здравоохранения внесло Николаевскую и Черкасскую области в перечень "красных" зон, где эпидемия коронавируса распространилась сильнее всего в Украине. Теперь в этом списке 11 регионов.

Источник: сайт Минздрава

Детали: Сейчас "красными" министерство считает следующие регионы:

  1. Киев;
  2. Киевская область;
  3. Житомирская область;
  4. Закарпатская область;
  5. Ивано-Франковская область;
  6. Львовская область;
  7. Николаевская область;
  8. Одесская область;
  9. Сумская область;
  10. Черкасская область;
  11. Черновицкая область.
 

Еще 13 областей Украины имеют "оранжевый", более низкий, уровень эпидемической опасности. Одна область - Херсонская - остается "желтой". "Зеленых" зон в стране нет уже давно.

Напомним, что перечень запретов и ограничений, которые предусматривает для населения "красная" зона, начинает действовать не после отнесения к такой зоне того или иного региона, а после соответствующего решения комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Когда же комиссия принимает свое решение, в "красном" регионе запрещается следующее:

 

Что было раньше: 24 марта Украина побила собственный антирекорд COVID. За сутки диагноз поставили 16 669 людям, госпитализировали 4 838 больных, умерли от осложнений 362 пациента.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиякарантин


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