Ще одна область офіційно "почервоніє" з 27 березня

З 27 березня на території Миколаївської області запроваджують "червоний" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram

Дослівно: "Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Державна комісія вирішила встановити з 00:00 27 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської області та застосувати на території області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки".

Нагадаємо: МОЗ внесло Миколаївську і Черкаську області до переліку "червоних" зон, де епідемія коронавірусу поширилась найбільше в Україні. Тепер у цьому списку 11 регіонів.