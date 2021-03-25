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Ще одна область офіційно "почервоніє" з 27 березня

Четвер, 25 березня 2021, 16:31
Ще одна область офіційно почервоніє з 27 березня

З 27 березня на території Миколаївської області запроваджують "червоний" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram

Дослівно: "Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Державна комісія вирішила встановити з 00:00 27 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської області та застосувати на території області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки".

 

Нагадаємо: МОЗ внесло Миколаївську і Черкаську області до переліку "червоних" зон, де епідемія коронавірусу поширилась найбільше в Україні. Тепер у цьому списку 11 регіонів.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинМиколаївська область
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