Еще одна область официально "покраснеет" с 27 марта
С 27 марта на территории Николаевской области вводят "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.
Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram
Дословно: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Государственная комиссия решила установить с 00:00 27 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить на территории области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности".
Напомним: Минздрав внес Николаевскую и Черкасскую области в перечень "красных" зон, где эпидемия коронавируса распространилась сильнее всего в Украине. Теперь в этом списке 11 регионов.