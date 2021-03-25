Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський покликав кандидата від "слуг" Вірастюка на нараду щодо вакцинації

Четвер, 25 березня 2021, 19:40
Зеленський покликав кандидата від слуг Вірастюка на нараду щодо вакцинації

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо перебігу вакцинації проти COVID-19 та готовності медичної системи на Івано-Франківщині, на яку запросив кандидата у парламент від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Окрім кандидата у нардепи Вірастюка на зустрічі були присутні голова ОДА Андрій Бойчук та голова Надвірнянської об’єднаної територіальної громади Зіновій Андрійович.

Зеленський у них поцікавився ситуацією з вакцинацією в області, а також рівнем обізнаності місцевих мешканців щодо важливості щеплення.

Кандидат від "слуг" сказав президентові, що спалах заражень коронавірусом у регіоні спричинений "високою активністю місцевого населення на свята та значною кількістю туристів".

Також в ОПУ повідомили, що Вірастюк "порушив питання компенсації збитків малому та мікробізнесу" через карантин.

Нагадаємо: Через декілька днів, 28 березня, відбудуться довибори у Раду.

Зокрема, в окрузі №87 на Івано-Франківщині вибори відбудуться, оскільки колишній нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович від цього округу став міським головою міста Надвірна в Івано-Франківській області.

Серед кандидатів – Вірастюк від президентської партії.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийСлуга народуІвано-Франківська областьВерховна Радавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: