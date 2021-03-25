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Зеленський покликав кандидата від "слуг" Вірастюка на нараду щодо вакцинації

Четвер, 25 березня 2021, 20:40

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо перебігу вакцинації проти COVID-19 та готовності медичної системи на Івано-Франківщині, на яку запросив кандидата у парламент від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Окрім кандидата у нардепи Вірастюка на зустрічі були присутні голова ОДА Андрій Бойчук та голова Надвірнянської об’єднаної територіальної громади Зіновій Андрійович.

Зеленський у них поцікавився ситуацією з вакцинацією в області, а також рівнем обізнаності місцевих мешканців щодо важливості щеплення.

Кандидат від "слуг" сказав президентові, що спалах заражень коронавірусом у регіоні спричинений "високою активністю місцевого населення на свята та значною кількістю туристів".

Також в ОПУ повідомили, що Вірастюк "порушив питання компенсації збитків малому та мікробізнесу" через карантин.

Нагадаємо: Через декілька днів, 28 березня, відбудуться довибори у Раду.

Зокрема, в окрузі №87 на Івано-Франківщині вибори відбудуться, оскільки колишній нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович від цього округу став міським головою міста Надвірна в Івано-Франківській області.

Серед кандидатів – Вірастюк від президентської партії.

Українська правда
Теми: ЗеленськийСлуга народуІвано-Франківська областьВерховна Радавибори


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