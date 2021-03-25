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Зеленский позвал кандидата от "слуг" Вирастюка на совещание по вакцинации

Четверг, 25 марта 2021, 19:40
Зеленский позвал кандидата от слуг Вирастюка на совещание по вакцинации

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание о ходе вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы в Ивано-Франковской области, на которую пригласил кандидата в парламент от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Источник: Офис президента

Детали: Кроме кандидата в нардепы Вирастюка на встрече присутствовали председатель ОГА Андрей Бойчук и председатель Надворнянской объединенной территориальной общины Зиновий Андрийович.

Зеленский у них поинтересовался ситуацией с вакцинацией в области, а также уровнем осведомленности местных жителей о важности прививки.

Кандидат от "слуг" сказал президенту, что вспышка заражений коронавируса в регионе вызвана "высокой активностью местного населения на праздники и значительным количеством туристов".

Также в ОПУ сообщили, что Вирастюк "поднял вопрос компенсации убытков малому и микробизнесу" из-за карантина.

Напомним: Через несколько дней, 28 марта, состоятся довыборы в Раду.

В частности, в округе №87, поскольку бывший нардеп "Слуги народа" Зиновий Андрийович от этого округа стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

Среди кандидатов - Вирастюк от президентской партии.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСлуга народаИвано-Франковская областьВерховная Радавиборы
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