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Зеленський розблокував отримання вакцин від COVAX

Четвер, 25 березня 2021, 21:19
Зеленський розблокував отримання вакцин від COVAX

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє виробників вакцин та залучених до щеплення медиків від відповідальності за негативні наслідки вакцинації проти COVID-19, ухвалений парламентом 19 березня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Закон забезпечує можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для профілактики коронавірусної хвороби та проведення широкомасштабних профілактичних заходів, які мінімізуватимуть ризик посилення чи повторної хвилі захворюваності на COVID-19, що сприятиме пом’якшенню навантаження на систему охорони здоров’я.

Згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету міністрів має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу.

Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкцій, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19.

У разі настання таких наслідків держава забезпечує здійснення відповідних компенсацій.

Нагадаємо: До серпня Україна планує отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в рамках механізму COVAX.

Читайте також: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

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Українська правда

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Теми: Зеленськийвакцинаціякоронавірус
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