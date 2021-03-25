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Зеленский подписал закон, который разблокирует получение вакцин от COVAX

Четверг, 25 марта 2021, 22:19

Президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин и привлеченных к прививке медиков от ответственности за негативные последствия вакцинации против COVID-19, принятый парламентом 19 марта.

Источник: Офис президента

Детали: Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения.

Согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и / или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсаций.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвакцинациякоронавирус


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