У столиці змінили правила перевезення у громадському транспорті

З 26 березня наземний громадський транспорт зможе перевозити 50% від загальної пасажиромісткості.

Джерело: Київпастранс у facebook

Дослівно: "Відзавтра наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів. Адже громадський транспорт перевозитиме не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу".

Деталі: Таке рішення запровадила Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наявні ліміти перевезення в 50% сидячих місць замінили на 50% від загальної пасажиромісткості.

Що передувало: 24 березня Асоціація перевізників Києва та Київської області заявила, що має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутіти, та повідомила, що проїзд також подорожчає.

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