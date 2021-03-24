Кличко пригрозив жорсткішим локдауном: Натовпи в транспорті – безвідповідальність

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян користуватися громадським транспортом столиці тільки за крайньої потреби, поки в місті діють суворі карантинні обмеження через спалах захворюваності на коронавірус, інакше можливий жорсткий локдаун.

Джерело: Кличко під час онлайн-брифінгу 24 березня

Деталі: Відповідаючи на закиди, що, мовляв, ресторани і магазини зачинено, а транспорт продовжує курсувати і сприяти скупченню людей, Кличко нагадав, що минулорічний жорсткий локдаун, коли не працювало метро, а наземний транспорт перевозив тільки пасажирів за спецперепустками, викликав хвилю обурення і критики. Мер пояснив, що рішення не зупиняти громадський транспорт продиктоване необхідністю добиратися на роботу людям, які працюють на критично важливих підприємствах столиці.

Водночас Кличко закликав усіх до відповідальності, щоб розірвати ланцюг захворюваності у місті і не допустити ситуації, коли "ляже" медична система, адже тоді не буде кому рятуватиме здоров’я і життя громадян.

Пряма мова: "Ми добилися того, щоб під заборону не потрапив громадський транспорт. Він у нашому місті працює за визначеним регламентом і з дотриманням норм безпеки, заповненістю не більше 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу.

І на цьому моменті я хотів би наголосити: громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих пасажирів, які добираються на роботу чи в невідкладних справах. Для киян, які працюють в сферах життєзабезпечення міста.

Натовпи в транспорті – це, я вважаю, безвідповідальністю тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами. Які роблять вигляд, що в нас ситуація нормальна і немає ніякого вірусу".

Деталі: Кличко наголосив: якщо ситуація не поліпшиться, "і міська влада, і уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту в столиці. Тоді буде дуже жорсткий локдаун".

Мер закликав керівників установ, закладів та підприємства некритичних сфер перевести співробітників на дистанційну роботу згідно з обмеженнями "червоної" зони.

Нагадаємо: У Києві за добу 23 березня коронавірусну хворобу виявили у 1 300 осіб, у лікарні поклали 137 хворих, померли 49 пацієнтів (наразі це рекорд), одужали 333 киянина.

Заповненість столичних лікарень хворими на Covid-19 пацієнтами становить понад 74%, що є максимальним показником від початку пандемії.

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