Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В столице изменили правила проезда в общественном транспорте

Пятница, 26 марта 2021, 01:33
В столице изменили правила проезда в общественном транспорте
ФОТО REALIST.ONLINE

С 26 марта наземный общественный транспорт сможет перевозить 50% от общей пассажировместимости.

Источник: Киевпастранс в facebook

Дословно: "С завтрашнего дня наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Ведь общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства".

Детали: Такое решение ввела Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что существующие лимиты перевозки в 50% сидячих мест заменили на 50% от общей пассажировместимости.

Что предшествовало: 24 марта Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила, что намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться, и сообщила, что проезд также подорожает.

Напомним:

  • Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом столицы только при крайней необходимости, пока в городе действуют строгие карантинные ограничения из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, иначе возможен жесткий локдаун.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспорткарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: