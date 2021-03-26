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В столице изменили правила проезда в общественном транспорте

Пятница, 26 марта 2021, 02:33
ФОТО REALIST.ONLINE

С 26 марта наземный общественный транспорт сможет перевозить 50% от общей пассажировместимости.

Источник: Киевпастранс в facebook

Дословно: "С завтрашнего дня наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Ведь общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства".

Детали: Такое решение ввела Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что существующие лимиты перевозки в 50% сидячих мест заменили на 50% от общей пассажировместимости.

Что предшествовало: 24 марта Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила, что намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться, и сообщила, что проезд также подорожает.

Напомним:

  • Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом столицы только при крайней необходимости, пока в городе действуют строгие карантинные ограничения из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, иначе возможен жесткий локдаун.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорткарантин


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