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Пандемія: Україна 7-ма у світі за кількістю летальних випадків за добу

П'ятниця, 26 березня 2021, 04:07
Пандемія: Україна 7-ма у світі за кількістю летальних випадків за добу

За минулу добу у світі зафіксували понад 622 тисячі випадків коронавірусу. Україна за показником добової захворюваності займає 9 позицію серед держав у світі, за новими летальними випадками - 7 позицію.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За цей час у Бразилії зареєстрували 97,586 випадків захворювання, у США - 67,046, в Індії - 59,069.

Також у Франції виявили 45,641, у Польщі - 34,151 та 28,731 випадків у Туреччині. Попереду України ще опинились Італія та Німеччина, де підтвердили 23,696 та 22,258 інфікувань відповідно. 

За вказаний період хвороба забрала життя 10 331 людини. Більше, ніж в Україні, зафіксовано летальних випадків у Бразилії, США, Мексиці, Польщі, Італії та Росії.

 

За час пандемії у світі загинуло 2 мільйони 767 тисяч осіб, вилікувались 101,7 мільйони хворих. Активними залишаються 21,5 мільйони випадків. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії

Нагадаємо:

  • За добу 24 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти, одужали 6 748 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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