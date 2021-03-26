Пандемія: Україна 7-ма у світі за кількістю летальних випадків за добу

За минулу добу у світі зафіксували понад 622 тисячі випадків коронавірусу. Україна за показником добової захворюваності займає 9 позицію серед держав у світі, за новими летальними випадками - 7 позицію.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За цей час у Бразилії зареєстрували 97,586 випадків захворювання, у США - 67,046, в Індії - 59,069.

Також у Франції виявили 45,641, у Польщі - 34,151 та 28,731 випадків у Туреччині. Попереду України ще опинились Італія та Німеччина, де підтвердили 23,696 та 22,258 інфікувань відповідно.

За вказаний період хвороба забрала життя 10 331 людини. Більше, ніж в Україні, зафіксовано летальних випадків у Бразилії, США, Мексиці, Польщі, Італії та Росії.

За час пандемії у світі загинуло 2 мільйони 767 тисяч осіб, вилікувались 101,7 мільйони хворих. Активними залишаються 21,5 мільйони випадків.

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