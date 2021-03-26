Пандемия: Украина 7-я в мире по количеству летальных случаев в сутки

За минувшие сутки в мире зафиксировали более 622 тысяч случаев коронавируса. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 9 место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 7 позицию.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За это время в Бразилии зарегистрировали 97,586 случаев заболевания, в США - 67,046, в Индии - 59,069.

Также во Франции обнаружили 45,641, в Польше - 34,151 и 28,731 случаев в Турции. Впереди Украины еще оказались Италия и Германия, где подтвердили 23,696 и 22,258 инфицирований соответственно.

За указанный период болезнь унесла жизни 10 331 человека. Больше, чем в Украине, зафиксировано летальных случаев в Бразилии, США, Мексике, Польше, Италии и России.

За время пандемии в мире погибло 2 миллиона 767 тысяч человек, вылечились 101,7 миллиона больных. Активными остаются 21,5 миллиона случаев.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии

Напомним: