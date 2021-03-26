Україна перейде на літній час у неділю

Україна в ніч на 28 березня перейде на літній час, оскільки нормативних документів про скасування цієї норми уряд не прийняв.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами джерела, на цьому тижні Україна перейде на літній час.

У ніч на неділю 28 березня о 3:00 стрілки годинника переведуть на годину вперед.

За постановою Кабміну, перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня.

Що було раніше: 19 березня Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Якби законопроєкт підтримали в Україні назавжди встановився б другий годинний пояс UTC (UA)+2. Так званий "зимовий час".