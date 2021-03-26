Президентський рейтинг: підтримка Зеленського дещо зросла

Результати опитування свідчать, що якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом, більшість українців проголосувала б за Володимира Зеленського.

Джерело: Соціологічна група "Рейтинг"

Дослівно: "Президентський рейтинг очолює Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 24,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором".

Деталі: За лідера "Європейської солідарності Петра Порошенка проголосували б 13,9%, за співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 12,6%, за лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11,8%.

Голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка підтримують 7,7%, експрем’єра Володимира Гройсмана – 5,2%.

За спікера ВР Дмитра Разумкова проголосували б 3,8%, за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка – 3,7%, за керівника партії "Наші" Євгенія Мураєва – 3,7%.

Голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка підтримали б 3,3%, експрем’єра Арсенія Яценюка – 2,8%, лідера партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 1,6%, голову партії "Голос" Кіру Рудик – 0,5%.

Опитування проводилося 23-24 березня методом телефонних інтерв’ю. Опитали 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка не перевищує 2%.

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