Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла
Результаты опроса свидетельствуют, что если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, большинство украинцы проголосовали бы за Владимира Зеленского.
Источник: Социологическая группа "Рейтинг"
Дословно: "Президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором".
Детали: За лидера "Европейской солидарности Петра Порошенко проголосовали бы 13,9%, за сопредседателя фракции" ОПЗЖ "Юрия Бойко - 12,6%, за лидера" Батькивщины "Юлию Тимошенко - 11,8%.
Председателя партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 7,7%, експремьера Владимира Гройсмана - 5,2%.
За спикера ВР Дмитрия Разумкова проголосовали бы 3,8%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко - 3,7%, за руководителя партии "Наши" Евгения Мураева - 3,7%.
Председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали бы 3,3%, експремьера Арсения Яценюка - 2,8%, лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока - 1,6%, председателя партии "Голос" Киру Рудик - 0,5%.
Опрос проводился 23-24 марта методом телефонных интервью. Опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность не превышает 2%.
Предыстория:
- Владимир Зеленский в средине марта немного поднялся в президентском рейтинге, вместе с тем выросла поддержка и одного из его ближайших соперников.
- Согласно февральскому опросу Центру Разумкова, Владимира Зеленского на президентских выборах готовы были поддержать 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.
- Сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко – 20% опрошенных, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко – 18% и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 11%.