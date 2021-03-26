Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла

Результаты опроса свидетельствуют, что если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, большинство украинцы проголосовали бы за Владимира Зеленского.

Источник: Социологическая группа "Рейтинг"

Дословно: "Президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором".

Детали: За лидера "Европейской солидарности Петра Порошенко проголосовали бы 13,9%, за сопредседателя фракции" ОПЗЖ "Юрия Бойко - 12,6%, за лидера" Батькивщины "Юлию Тимошенко - 11,8%.

Председателя партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 7,7%, експремьера Владимира Гройсмана - 5,2%.

За спикера ВР Дмитрия Разумкова проголосовали бы 3,8%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко - 3,7%, за руководителя партии "Наши" Евгения Мураева - 3,7%.

Председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали бы 3,3%, експремьера Арсения Яценюка - 2,8%, лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока - 1,6%, председателя партии "Голос" Киру Рудик - 0,5%.

Опрос проводился 23-24 марта методом телефонных интервью. Опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность не превышает 2%.

Предыстория: