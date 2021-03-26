Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Раду могли бы попасть 6 партий, рейтинг лидеров немного вырос

Пятница, 26 марта 2021, 11:37
Фото с сайта ВР

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то в парламент прошли бы шесть партий, при этом рейтинг лидеров немного вырос по сравнению с началом марта.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 23-24 марта

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать)". 

 

Детали: За партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса 15%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%, партию "Батькивщина" – 12,4%.

Партию "Сила и честь" поддерживают 5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5%.

Готовы проголосовать за Радикальную партию – 4,6%, за партию "Голос" – 3,5%, партию "УДАР" – 3,2%, партию "Наши" – 3,1%, партию Шария – 2,9%, партию "Свобода" – 2,9%, "За будущее" – 2,4%, "Народный фронт" – 2%. 

 

Исследование продолжалось с 23 по 24 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2%.

Украинская правда
Темы: социологияВерховная Радапартии


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Раду могли бы попасть 6 партий, рейтинг лидеров немного вырос

Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла

видео ЧВК Семенченко работала в интересах Коломойского – СМИ

Троим соратникам Медведчука объявили подозрение в госизмене

Резкий рост и новый "рекорд" Украины: более 18 тысяч больных COVID за сутки

Пандемия: Украина 7-я в мире по количеству летальных случаев в сутки

Все новости...
социология
Акции за Стерненко поддерживают менее 30% украинцев – "Рейтинг"
Разъяснение социологии по Стерненко
У 39% украинцев Зеленский вызывает негатив, 47% не устраивают его качества
Последние новости
11:59
Ситуация с "Мотор Сич": Китай требует защитить интересы китайских инвесторов
11:54
Ермак: Дорожную карту "Минска" должны утверждать лидеры нормандской четверки
11:54
В Минздраве рассказали, когда и каким препаратом будут повторно вакцинировать против COVID-19 в Украине
11:53
инфографикаАкции за Стерненко поддерживают менее 30% украинцев – "Рейтинг"
11:37
В Раду могли бы попасть 6 партий, рейтинг лидеров немного вырос
11:29
Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла
11:17
Курс валют на 26 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:04
Французские евродепутаты возмутились санкциями Украины за их поездку в оккупированный Крым
10:59
видео ЧВК Семенченко работала в интересах Коломойского – СМИ
10:58
Количество бизнесменов-украинцев в Польше продолжает расти
Все новости...