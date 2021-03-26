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В Раду могли бы попасть 6 партий, рейтинг лидеров немного вырос

Пятница, 26 марта 2021, 10:37
В Раду могли бы попасть 6 партий, рейтинг лидеров немного вырос
Фото с сайта ВР

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то в парламент прошли бы шесть партий, при этом рейтинг лидеров немного вырос по сравнению с началом марта.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 23-24 марта

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать)". 

 

Детали: За партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса 15%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%, партию "Батькивщина" – 12,4%.

Партию "Сила и честь" поддерживают 5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5%.

Готовы проголосовать за Радикальную партию – 4,6%, за партию "Голос" – 3,5%, партию "УДАР" – 3,2%, партию "Наши" – 3,1%, партию Шария – 2,9%, партию "Свобода" – 2,9%, "За будущее" – 2,4%, "Народный фронт" – 2%. 

 

Исследование продолжалось с 23 по 24 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2%.

Украинская правда

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Темы: социологияВерховная Радапартии
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