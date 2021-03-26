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Кличко: Кількість хворих на COVID не зменшується, 37 людей померли

П'ятниця, 26 березня 2021, 12:14
Фото КМДА

За добу 25 березня у столиці зареєстрували 1164 нових випадки захворювання на коронавірус, 37 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 26 березня

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус, на жаль, не зменшується. 1164 нових випадки виявили у місті минулої доби. Померли 37 людей – 19 жінок та 18 чоловіків".

Деталі: Серед нових хворих 650 жінок віком від 18 до 96 років, 28 дівчаток від 1 до 17 років, 461 чоловік віком від 19 до 92 років та 25 хлопчиків від 8 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.

112 хворих госпіталізували. Також поклали у лікарні 675 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (250), Дніпровському (205) та Деснянському (202) районах.

У столичних лікарнях на сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус, із них 41 дитина. 2700 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3488 людей. Під апаратами ШВЛ – 60 хворих.  

Заповненість ліжок у лікарнях майже 77%.

Станом на 26 березня у столиці вже 157 767 випадків захворювання на коронавірус. Померли 3 235 мешканців столиці. Подолали вірус 104 153 людини, з них 431 за минулу добу.   

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Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірусжертви


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