Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко: Количество больных COVID не уменьшается, 37 человек умерли

Пятница, 26 марта 2021, 11:14
Кличко: Количество больных COVID не уменьшается, 37 человек умерли
Фото КГГА

За сутки 25 марта в столице зарегистрировали 1164 новых случая заболевания коронавирусом, 37 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 26 марта

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом, к сожалению, не уменьшается. 1164 новых случая обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 37 человек – 19 женщин и 18 мужчин".

Детали: Среди новых больных 650 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет, 461 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет и 25 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

112 больных госпитализировали. Также положили в больницу 675 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (250), Днепровском (205) и Деснянском (202) районах.

В столичных больницах на сегодня лечатся 4252 больных коронавирусом, из них 41 ребенок. 2700 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 488 человек. Под аппаратами ИВЛ – 60 больных.

Заполненность коек в больницах почти 77%.

По состоянию на 26 марта в столице уже 157 767 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 3 235 жителей столицы. Преодолели вирус 104 153 человека, из них 431 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирусжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: