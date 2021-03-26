Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кличко: Количество больных COVID не уменьшается, 37 человек умерли

Пятница, 26 марта 2021, 12:14
Фото КГГА

За сутки 25 марта в столице зарегистрировали 1164 новых случая заболевания коронавирусом, 37 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 26 марта

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом, к сожалению, не уменьшается. 1164 новых случая обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 37 человек – 19 женщин и 18 мужчин".

Детали: Среди новых больных 650 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет, 461 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет и 25 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

112 больных госпитализировали. Также положили в больницу 675 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (250), Днепровском (205) и Деснянском (202) районах.

В столичных больницах на сегодня лечатся 4252 больных коронавирусом, из них 41 ребенок. 2700 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 488 человек. Под аппаратами ИВЛ – 60 больных.

Заполненность коек в больницах почти 77%.

По состоянию на 26 марта в столице уже 157 767 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 3 235 жителей столицы. Преодолели вирус 104 153 человека, из них 431 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирусжертвы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Семенченко пришел в СБУ: Не собираюсь "заворачиваться в пледик"

В Раду могли бы попасть 6 партий, рейтинг лидеров немного вырос

Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла

видео ЧВК Семенченко работала в интересах Коломойского – СМИ

Троим соратникам Медведчука объявили подозрение в госизмене

Ляшко рассказал, кого будут вакцинировать против COVID-19 препаратом от Sinovac

Все новости...
Киев
В столице изменили правила проезда в общественном транспорте
В первый день вакцинации людей в возрасте 80+ в Киеве привилось около 50 человек
COVID в Киеве: опять более 1200 новых больных и 35 смертей за сутки
Последние новости
12:50
Растрата 8 млрд Приватбанка: суд назначил экс-заместителю Дубилета 50 млн залога
12:38
Третий день рекордов: в Польше впервые более 35 тысяч заражений
12:33
инфографикаПолный локдаун поддерживает только четверть украинцев
12:18
Температура в Украине будет колебаться от -9° до + 15°
12:14
Зеленский ввел в действие санкции против 19 недропользователей
12:14
Кличко: Количество больных COVID не уменьшается, 37 человек умерли
12:09
Семенченко пришел в СБУ: Не собираюсь "заворачиваться в пледик"
11:59
Ситуация с "Мотор Сич": Китай требует защитить интересы китайских инвесторов
11:54
Ермак: Дорожную карту "Минска" должны утверждать лидеры нормандской четверки
11:54
В Минздраве рассказали, когда и каким препаратом будут повторно вакцинировать против COVID-19 в Украине
Все новости...