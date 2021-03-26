Кличко: Количество больных COVID не уменьшается, 37 человек умерли
За сутки 25 марта в столице зарегистрировали 1164 новых случая заболевания коронавирусом, 37 человек умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 26 марта
Прямая речь: "Количество больных коронавирусом, к сожалению, не уменьшается. 1164 новых случая обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 37 человек – 19 женщин и 18 мужчин".
Детали: Среди новых больных 650 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет, 461 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет и 25 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.
112 больных госпитализировали. Также положили в больницу 675 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (250), Днепровском (205) и Деснянском (202) районах.
В столичных больницах на сегодня лечатся 4252 больных коронавирусом, из них 41 ребенок. 2700 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 488 человек. Под аппаратами ИВЛ – 60 больных.
Заполненность коек в больницах почти 77%.
По состоянию на 26 марта в столице уже 157 767 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 3 235 жителей столицы. Преодолели вирус 104 153 человека, из них 431 за минувшие сутки.
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